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Фестиваль на "Зенит-арене": огромная очередь и мини-потоп

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© Фото: img.championat.com

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Проблемы со звуком, протечка воды, низкая температура и другие прелести первого музыкального фестиваля на "Зенит-арене".

Накануне, 22 февраля,  на "Санкт-Петербург Арене", более известной, как трагичный долгострой "Зенит-арена", состоялось второе тестовое мероприятие: музыкальный фестиваль "Радио Зенит". О том как это было, в материале "Санкт-Петербург.ру".

Грела только музыка

 

Было прохладно. В прямом смысле, ведь температура на танцполе едва ли превышала 5 градусов. Никакого гардероба не было, но в данном случае это было даже хорошо: без куртки находиться на стадионе было фактически невозможно. Даже большое количество людей никак не грело. Вроде бы и "надышали", но даже во время самых "жарких" композиций было прохладно.


Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"
 

По поводу количества людей: стадион не выглядел полупустым, но и обещанных 35 тыс. зрителей к первой половине концерта здесь не наблюдалось. Многие гости фестиваля не смогли успеть к его началу из-за огромных очередей, которые тянулись от стадиона до середины парка. Поэтому ребятам из  The Hatters, которые первыми вышли на сцену, пришлось выступать перед 10 тыс. зрителей.

 
Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"
 

"А вы хатити канцерт Ramshtain?"

 

Стадион выглядит приятным, но не впечатляющем. Заходишь внутрь и нет ощущения, что здесь есть несколько школ, детских садов и километров Петербургских дорог на 50 млрд рублей. Как будто и не было безумно подорожания, которое возмутило всю Россию.

О самом концерте: после "Шляпкников", которые «разогрели» публику,  были "Танцы минус", исполнившие свои  хиты "Половинка", "Город сказка", "Цветы".

Все было бы хорошо, если бы не звук, который отказал прямо во время первой песни. В итоге голос Вячеслава Петкуна во время композиции "Половинка" зал не слышал и пел ее самостоятельно.

К самому концу песни, микрофоны заработали, и Петкун попытался сгладить неприятную ситуацию анекдотом: "Прилетели инопланетяне и говорят: «Земляне отдавайте самое дорогое что у Вас есть». Земляне подумали-подумали и отдали «Зенит Арену»".

Если проблем со звуком больше не было, то другой недочет организаторов концерта люди увидели на огромном экране стадиона. В разгар фестиваля на нем показали заставку с именами известных музыкальных групп, предложив гостям отдать свой голос за ту, которая больше других достойна провести концерт на "Зенит-арене". Удивило огромное количество орфографических ошибок в написании названий групп - Radiohad, Ramshtain, Limp Biskit и другие.


Фото: "Собака.ру"
 

Журчат ручьи

 

После "Танцы минус" зрителей приветствовали "Би-2", которые  стали первыми, кому удалось разжечь "звездное небо". Зрители светили и телефонами и зажигалками, забыв обо всем. После них никто не сумел поддержать градус на том же уровне, и народ практически сразу потянулся на выход.

 
Фото: Михаил Грачев / "Санкт-Петербург.ру"
 

Хороши были 25/17, зажигал "Баста", но люди неуклонно покидали зал. Просто слишком уж разнородной была публика: одни пришли послушать новых звезд, другие же оказались в зале благодаря проверенным хитам.

Пока одни гости фестиваля радовались любимым песням, другие могли наблюдать в  коридорах лужи. Создалось впечатление, что крыша стадиона дала трещину.

Как оказалось, в одной из секций под трибунами прорвало трубу с холодной водой. В некоторых местах под потоки пришлось подставлять мусорные баки.
Фото: АБН
 

Позже вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что в затоплении стадиона на Крестовском острове оказались виноваты уборщики. По его словам, в систему канализованные попала их тряпка. Протечки произошли в транспортном коридоре на отметке «0»  и в секторе «В» на отметке 25 метров.

Вице-губернатор заявил, что аварию локализовали за 15 минут, но вот гости фестиваля сообщали, что вода текла около получаса.

В завершении можно вспомнить русскую пословицу "Первый блин комом"…  но это уже было как минимум второе мероприятие на новом стадионе, да и небольшой  музыкальный концерт вряд ли сложнее по организации, чем матч Чемпионата мира по футболу.

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Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году, с тех пор его цена выросла с 6,7 до 50 млрд рублей. Изначально Валентина Матвиенко давала обязательство, что "Зенит-арену" построят всего за два года, затем президент ФК «Зенит» Александр Дюков перенес открытие на 2011-й, за ними следовали еще ряд обещаний, последнее из которых петербуржцы услышали из уст вице-губернатора Игоря Албина, он объявил "конечную" дату – 27 мая 2016 года.

В конечном итоге официально стадион был сдан 26 декабря 2016 года, однако известно, что строительные работы на стадионе продолжаются и будут закончены только 1 мая.

В ходе строительства "Зенит-Арены" сопровождалось был задержан бывший вице-губернатор Марат Оганесян, подозревающийся в хищении 50 млн рублей, из-за задержки зарплат выходили митинговать рабочие, за несколько месяцев до официальной сдачи сменился подрядчик, компания "Инжтрансстрой-СПб", который занимался строительством стадиона 9 лет.

В августе 2016 года новым подрядчиком стал "Метрострой", который позже  официально объявил об окончании строительства "Зенит-арены". Кроме того, Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая. 

Первое тестовое мероприятие прошло на "Зенит-арене" 11 февраля.  Бесплатные билеты на шоу начали выдавать 3 февраля, однако официальный сайт стадиона сразу же «рухнул». О скандале с упавшим сайтом и спекулянтами билетов можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.Ру" - "Первое мероприятие на «Зенит-арене» рискует превратиться в столпотворение из-за липовых билетов".

В конце января стало известно, что первые три официальных матча на "Зенит-арене" пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. "Зенит" сразится с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром". Даты уже согласованы с Министерством спорта РФ.

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