На "Зенит-арене" покажут итальянский оперный спектакль "Аида" в постановке театра "Арена ди Верона". Об этом договорились председатель комитета по культуре Константин Сухенко и мэр Вероны Флавио Този, пишет Лайф.

Читайте также:

Дожить до лета: пять бесплатных фестивалей в Петербурге до 1 июня

В качестве площадки для "Аиды" предварительно выбран новый стадион на Крестовском острове. Это единственная площадка в Северной столице, которая походит для подобного мероприятия.

Спектакль планируют показать в начале VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. Когда именно горожане смогут увидеть оперную постановку, не сообщают.