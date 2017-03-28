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Задержан подозреваемый в хищении 86% средств на ремонт полигона «Красный Бор» Андрей Градобоев

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© Фото: stroypuls.ru

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Он является руководителем компании «Экоградстрой» .

Руководитель компании «Экоградстрой» Андрей Градобоев задержан в Петербурге. Его подозревает в хищении большинства выделенных денег на ремонт очистных сооружений полигона опасных отходов «Красный Бор» .

По версии следствия, в 2014-2015 годах по договорам фирмы на ремонт очистных сооружений с комитетом природопользования Петербурга он похитил 51 млн рублей, сообщает «Фонтанка».

Компания Градобоева должна была рекультивировать участки с пастообразными и жидкими токсичными отходами, а также построить новые карты для временного размещения мусора и укрепить дамбу. Сумма всех контрактов составляла 59 млн рублей.

Экономическая полиция установила, что доля похищенного могла составить 85% от всей суммы контрактов. Ранее в прокуратуре считали, что похищены только 17 млн. рублей.

На данный момент Андрей Градобоев задержан в качестве подозреваемого.

В списке учредителей «Экоградстроя» мужчины по фамилии Градобоев нет, но есть некая Юлия Градобоева. Она может являться супругой задержанного, сообщает издание.

Ранее Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение об аннулировании лицензии ГУП "Полигон «Красный Бор»". Суд принял такое постановление по иску Департамента Росприроднадзора по СФЗО, который обратился в суд после отказа в удовлетворении иска Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти 28 сентября 2016 года.

Аннулирование лицензии лишает предприятие государственной поддержки. При этом полигон «Красный Бор» с конца 2014 года не ведет коммерческую деятельность, и вся природоохранная работа на нем финансировалась из городского бюджета.

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«Красный Бор»  находится в 30 км от Петербурга. Это крупный полигон, предназначенный для утилизации токсичных отходов медицинских, химических и промышленных предприятий.

Государственное предприятие 25 лет проводило обезвреживание и размещение отходов 1-4 класса опасности, то есть хранение и захоронение отходов.

В 1990-е годы на территории полигона началось строительство завода по переработке отходов, в которое было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона.

В итоге, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей. Рекультивация полигона с опасными отходами закончится в 2025 году.

После закрытия полигона на прием отходов в 2014 году, «Красный Бор» продолжил выполнять работы по обеспечению функционирования гидротехнических сооружений для безопасного хранения отходов в картах, а также обеспечивал безопасность нахождения отходов в картах.

В июне 2016 года Департамент Росприроднадзора по СЗФО подал иск к полигону. Поводом для обращения надзорного ведомства в суд послужило систематическое несоблюдение полигоном технологического регламента обезвреживания отходов, которое ведет к разрушению монолитной структуры кембрийских глин и загрязнению подземных вод токсическими веществами, выделяемыми хранящимися в котлованах отходами.

Позже, в январе нынешнего года экологические активисты объявили после рейда на «Красный Бор», что запах газа, на который жаловались местные жители, идет с полигона. После этого в Смольном заявили, что полигон не причастен к запаху газа.

В итоге 19 января Росприроднадзор назвал вероятный источник выброса газа. Специалисты ведомства обнаружили подозрительную бочку на территории полигона опасных отходов «Красный Бор» . Спустя неделю депутаты петербургского Законодательного собрания проголосовали за обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву забрать полигон "«Красный Бор» в федеральное ведение.

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