Найден вероятный источник выброса газа на полигоне "Красный Бор". Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на Росприроднадзор по СЗФО.

Специалисты ведомства в поисках источника запаха газа обнаружили подозрительную бочку на территории полигона опасных отходов. Экспертная лаборатория отобрала пробы отходов и промышленных выбросов.

"На бетонной площадке, примыкающей к корпусу №122 (ранее использовался для хранения отходов первого класса опасности), в груде металлолома обнаружены две бочки объемом приблизительно два кубических метра каждая. От одной из них исходил едкий химический запах, напоминающий метил(этил)меркаптан. Запах ощущался не только при непосредственном нахождении возле емкости, но и на расстоянии более 50 метров", - цитирует издание Росприроднадзор.

На резкий запах газа 16 и 17 января жаловались в Никольском, Колпино и близлежащих поселках. В городе Никольское концентрация газа вынудила распустить школьников по домам.

Экологиечские активисты объявили после рейда на "Красный Бор", что запах газа идет с полигона. После этого в Смольном, который ответственен за "Красный Бор", отметили, что "Красный Бор" не причастен к запаху газа.

Одновременно со Смольным в Росприроднадзоре сообщили, что утечка газа могла произойти с полигона. В ходе осмотра были выявлены следы подъезда автотранспорта к карте №67 и слива в нее отходов.

Специалисты Росприроднадзора выезжали на полигон вместе с МЧС и МВД, однако сотрудники правоохранительных органов и МЧС отчитались, что не установили источник запаха газа на территории полигона.

На полигоне "Красный Бор" накоплены два млн тонн опасных отходов, его рекультивация и полное закрытие завершатся к 2025 году. Бессрочный запрет на прием отходов действует с 2015 года, но экологические риски по-прежнему велики, в частности, из-за просачивания отравленных вод в Неву.