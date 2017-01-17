Полиция проверяет полигон "Красный Бор" из-за возможного выброса газа

Полицейские, газовщики и сотрудники МЧС проверяют полигон "Красный Бор" в связи с резким запахом газа, накрывшим Колпино и окрестности. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Специалисты выехали на полигон вечером 16 января после сообщения экологических активистов, которые провели рейд в "Красном Бору". По одной из версий активистов, утечка произошла из-за демонтажа емкостей с едким веществом.

С заявлением о проверке полигона в природоохранную прокуратуру Ленобласти обратился глава Тельмановского сельского поселения Ленобласти Юрий Кваша, который известен своей борьбой против полигона "Красный Бор".

"Запах распространялся в промышленных масштабах по розе ветров и сохраняет свое присутствие к 20:00 в городе Никольское, поселке Красный Бор, поселке Тельмана, поселке Войскорово и городе Колпино, захватывая огромную территорию поражения", - говорится в заявлении.

По данным 47news, в Никольском концентрация газа вынудила распустить школьников по домам. Более того,в один из детских садов была вызвана скорая помощь, нескольким детям понадобилась помощь медиков, госпитализация не потребовалась.

Главный токсиколог НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Алексей Лодягин, рассказал о возможном результате вдыхания присадки к газу. "Согласно симптоматике, с которой столкнулись люди, вещество обладает некими раздражающим свойством, но все зависит от концентрации выброшенного вещества в атмосферу. Думаю, что в ближайшее время она будет ничтожна, и серьезных проблем не последует. А перечисленные симптомы пройдут без особых последствий", - цитирует 47news Лодягина.

Причиной внимания к "Красному Бору" стала телефонная заявка председателя инициативной группы по экобезопасности Петербурга и Ленобласти. Виктория Маркова убеждена, что произошел выброс этил- и метилмеркаптанов. Они принадлежат ко второму классу опасности, имеют резкий запах и используются в качестве одоранта для бытового газа, чтобы его утечка не прошла незамеченной.

По мнению Марковой, выброс мог произойти в результате резки отработанной тары на металлолом. При этом чиновники Колпино, по данным "Фонтанка.ру", утверждают, что газом пахнет из-за запланированной перевозки одоранта по поселку Тельмана.

Директор полигона "Красный Бор" Алексей Трутнев также рассказал, что на объекте никакой утечки газа нет. Отсутствует, по его словам, и запах газа. Об этом сообщает 47news.

На полигоне "Красный Бор" накоплены 2 млн тонн опасных отходов, его рекультивация и полное закрытие завершатся к 2025 году. Бессрочный запрет на прием отходов действует с 2015 года, но экологические риски по-прежнему велики, в частности, из-за просачивания отравленных вод в Неву.