МЧС и полиция не обнаружили на "Красном Боре" источник запаха газа

Сотрудники правоохранительных органов и МЧС не установили источник запаха газа на территории полигона "Красный Бор". Проверка на полигоне началась накануне, 16 января. Проверка проходила из-за жалоб сотрудников полигона, жителей Никольского, Колпино а также других близлежащих поселков.

Полицейские проверили записи видеокамер полигона, которые снимают прибывающий на "Красный Бор" транспорт. На видео не было зафиксировано случаев завоза отходов извне.

Сегодня, 17 января, на "Красный Бор" также приезжали представители Законодательного собрания Петербурга и департамента Росприроднадзора по СЗФО совместно с журналистами. При осмотре полигона не ощущалось стойкого запаха газа, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Главный эколог "Красного Бора" Евгений Пеньковский заявил, что после осмотра территории полигона, газовой котельной и магистрального газопровода источники запаха обнаружены не были. Он добавил, что ощущение запаха меняется от скорости ветра.

Сегодня в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности заявили, что "Красный Бор" не причастен к распространившемуся запаху газа. По данным комитета, источником выброса одоранта могли стать технологические нарушения при работах по одоризации газа на участке сетей газораспределения в районе поселка Тельмана.

Несмотря на это, пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО позднее сообщила, что утечка газа могла произойти с "Красного Бора". В ходе осмотра выявлены следы подъезда автотранспорта к карте № 67 и слива в нее отходов неустановленного класса опасности,

На полигоне "Красный Бор" накоплены 2 млн тонн опасных отходов, его рекультивация и полное закрытие завершатся к 2025 году. Бессрочный запрет на прием отходов действует с 2015 года из-за риска просачивания отравленных вод в Неву.