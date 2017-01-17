Смольный: Полигон «Красный Бор» не причастен к запаху газа в Ленобласти

Полигон «Красный Бор» не причастен к запаху газа, распространившегося в Ленобласти 16 января. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

По данным комитета, источником выброса одоранта могли стать технологические нарушения при работах по одоризации газа на участке сетей газораспределения в районе поселка Тельмана.

«Сложившейся ситуацией вновь воспользовались псведоэкологи, которые распространили в СМИ непроверенные версии о том, что источником запаха газа стал полигон «Красный Бор», - говорится в сообщении Смольного.

При этом в комитете подтвердили, что по сообщению экологических активистов на полигон выезжали правоохранительные и надзорные органы.

Ранее сообщалось, что газовщики и сотрудники МЧС выехали на проверку полигона «Красный Бор». На резкий запах газа жалуются в Никольском, Колпино и близлежащих поселках.

В городе Никольское концентрация газа вынудила распустить школьников по домам. Более того, в один из детских садов была вызвана скорая помощь, нескольким детям понадобилась помощь медиков, госпитализация не потребовалась.