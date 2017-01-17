Росприроднадзор: Утечка газа могла произойти с полигона "Красный Бор"

Утечка газа могла произойти с полигона "Красный Бор". Инспекторы совместно с МЧС и МВД выезжали на полигон минувшей ночью, с 16 на 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

В адрес ведомства поступило обращение с территории СПб ГУПП "Полигон "Красный Бор" распространяется резкий токсичный запах, который мог быть вызван работами, проводимыми на территории полигона и смешением отходов.

"В ходе осмотра выявлены следы подъезда автотранспорта к карте №67 и слива в нее отходов неустановленного класса опасности, предположительно одоранта, используемого в качестве сигнального вещества при контроле утечек бытового газа. Возле карты ощущался устойчивый запах метил(этил)меркаптана", - рассказали в Росприроднадзоре, добавив, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На полигоне "Красный Бор" накоплены 2 млн тонн опасных отходов, его рекультивация и полное закрытие завершатся к 2025 году. Бессрочный запрет на прием отходов действует с 2015 года из-за риска просачивания отравленных вод в Неву.

Полигон входит в сферу ответственности комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Ранее в комитете отметили, что "Красный Бор" не причастен к запаху газа, распространившегося в Ленобласти 16 января.

На резкий запах газа жалуются в Никольском, Колпино и близлежащих поселках. В городе Никольское концентрация газа вынудила распустить школьников по домам. Более того, в один из детских садов была вызвана скорая помощь, нескольким детям понадобилась помощь медиков, госпитализация не потребовалась.