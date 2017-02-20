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Полигон "Красный бор" лишили лицензии

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© Фото: Life

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Теперь предприятие больше не сможет получать государственную поддержку.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение об аннулировании лицензии ГУП “Полигон «Красный Бор»”, сообщают в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Суд принял такое постановление по иску Департамента Росприроднадзора по СФЗО, который обратился в суд после отказа в удовлетворении иска Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти 28 сентября 2016 года.

Предприятие, лишенное лицензии, не имеет законных прав на деятельность, связанную с хранением в картах накопленного объема отходов, на меры по их обезвреживанию, в том числе понижение уровня pH в картах-котлованах по требованию Департамента Росприроднадзора по ЗСФО, продолжение очистки дренажных вод.

“Также становится невозможным выполнение пункта федерального плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года Экологии, в котором Правительству Санкт-Петербурга предписано провести работы по ликвидации негативного воздействия накопленных промышленных отходов на полигоне «Красный Бор»”, - передает комитет по природопользованию.

Аннулирование лицензии лишает предприятие государственной поддержки. При этом полигон “Красный бор” с конца 2014 года не ведет коммерческую деятельность, и вся природоохранная работа на нем финансировалась из городского бюджета.

 

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“Красный Бор” находится в 30 км от Петербурга. Это крупный полигон, предназначенный для утилизации токсичных отходов медицинских, химических и промышленных предприятий.

Государственное предприятие 25 лет проводило обезвреживание и размещение отходов 1-4 класса опасности, то есть хранение и захоронение отходов.

В 1990-е годы на территории полигона началось строительство завода по переработке отходов, в которое было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона.

В итоге, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей. Рекультивация полигона с опасными отходами закончится в 2025 году.

После закрытия полигона на прием отходов в 2014 году, “Красный бор” продолжил выполнять работы по обеспечению функционирования гидротехнических сооружений для безопасного хранения отходов в картах, а также обеспечивал безопасность нахождения отходов в картах.

В июне 2016 года Департамент Росприроднадзора по СЗФО подал иск к полигону. Поводом для обращения надзорного ведомства в суд послужило систематическое несоблюдение полигоном технологического регламента обезвреживания отходов, которое ведет к разрушению монолитной структуры кембрийских глин и загрязнению подземных вод токсическими веществами, выделяемыми хранящимися в котлованах отходами.

Деятельность полигона вызывала постоянную тревогу и нарекания со стороны экологов и надзорных органов. Специалисты Росприроднадзора считают, что деятельность предприятия ведется небезопасным для окружающей среды способом.

Тогда арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал департаменту в иске об отзыве лицензии у полигона.

Позже, в январе нынешнего года экологические активисты объявили после рейда на "Красный Бор", что запах газа, на который жаловались местные жители, идет с полигона. После этого в Смольном заявили, что полигон не причастен к запаху газа.

Позже в Росприроднадзоре также сообщили, что утечка газа могла произойти с полигона. В ходе осмотра были выявлены следы подъезда автотранспорта к карте №67 и слива в нее отходов. Специалисты Росприроднадзора выезжали на полигон вместе с МЧС и МВД, однако сотрудники правоохранительных органов и МЧС отчитались, что не установили источник запаха газа на территории полигона.

В итоге 19 января Росприроднадзор назвал вероятный источник выброса газа. Специалисты ведомства обнаружили подозрительную бочку на территории полигона опасных отходов "Красный Бор". Спустя неделю депутаты петербургского Законодательного собрания проголосовали за обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву забрать полигон "Красный Бор" в федеральное ведение.

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