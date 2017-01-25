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Депутаты ЗакСа просят Медведева забрать "Красный Бор" в федеральное ведение

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© Фото: vk.com/telmanacity

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Полигон планируют включить в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба.

Депутаты петербургского Законодательного собрания проголосовали за обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву забрать полигон "Красный Бор" в федеральное ведение.

Обращение одобрено ЗакСом в первом чтении, его поддержали 49 депутатов из 50, на поправки выделено время до 27 января.

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Предприятие по хранению отходов плянируют включить в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба. Предложение мотивируется необходимостью проведения комплексной программы по рекультивации территории полигона и устранению ущерба окружающей среде, нанесенного за время его работы.

Депутаты считают, что решение этих вопросов возможно лишь при наличии финансирования из федерального бюджета, поскольку ни Петербург, ни Ленобласть не имеют возможности выделить необходимые средства в полном объеме.

На полигоне "Красный Бор" накоплены два млн тонн опасных отходов, его рекультивация и полное закрытие завершатся к 2025 году. Бессрочный запрет на прием отходов действует с 2015 года, но экологические риски по-прежнему велики, в частности, из-за просачивания отравленных вод в Неву.

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