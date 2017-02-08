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Зрителей музыкального фестиваля на «Зенит-арену» доставят 60 автобусов

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© Фото: официальная страница Игоря Албина в соцсети "ВКонтакте"

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Тестовое мероприятие состоится 22 февраля.

«Пассажиравтотранс» предоставит зрителям музыкального фестиваля, который состоится 22 февраля в 18:00 на «Зенит-арене», 60 двухсекционных автобусов. Они будут курсировать по двум шаттловым маршрутам, разработанным для транспортного обеспечения матчей Кубка Конфедераций-2017. 

Движение по маршруту S3 для доставки зрителей к стадиону будет организовано от станции метро «Петроградская» до автобусной станции «Крестовский остров». Посадка в автобусы будет осуществляться на Малом проспекте П.С. у площади Шевченко. Интервал движения составит 10-15 минут.

После окончания мероприятия пассажиры смогут воспользоваться автобусами двух маршрутов: S3 от автобусной станции «Крестовский остров» до станции метро «Петроградская» и S6 от временного перрона на пересечении Морского пр. и Спортивной ул. до станции метро «Чкаловская».

Автобусы-шаттлы начнут движение за два часа до начала мероприятия и закончат через два часа после его окончания.

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На «Зенит-арене» 22 февраля пройдет тестовый музыкальный фестиваль 

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.Ру», первое тестовое мероприятие пройдет на «Зенит-арене» в эту субботу, 11 февраля.  Бесплатные билеты на шоу начали выдавать 3 февраля, однако официальный сайт стадиона сразу же «рухнул». О скандале с упавшим сайтом и спекулянтами билетов можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.Ру" - "Первое мероприятие на «Зенит-арене» рискует превратиться в столпотворение из-за липовых билетов".

В конце января стало известно, что первые три официальных матча на «Зенит-арене» пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. «Зенит» сразится с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром».

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