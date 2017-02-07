Первое мероприятие на «Зенит-арене» рискует превратиться в столпотворение из-за липовых билетов

Самым ожидаемым событием последних десяти лет среди петербуржцев можно, пожалуй, назвать достройку многострадальной «Зенит-арены». Сегодня стадион на Крестовском острове сдан и, как утверждают власти, остались последние приготовления и доработки к инспекции ФИФА перед проведением матчей Кубка Конфедераций. И, конечно, каждый горожанин хочет увидеть своими глазами, на что же ушли бешенные деньги и как выглядит хваленая арена.

Смольный решил не скупиться и подарить петербуржцам такую возможность, проведя на стадионе тестовое мероприятие под говорящим названием «Первый посетитель». Сама администрация подогревала ажиотаж сообщениями о невероятном шоу с участием байкеров и дрифтеров, бесплатно посетить которое смогут десять тыс. петербуржцев. В программе мероприятия, запланированного на 11 февраля, также будет свободное знакомство с территорией стадиона, тестирование светового и звукового оборудования «Зенит-арены».

Однако в минувшую пятницу, 3 февраля, сайт «Первый посетитель», где можно было пройти регистрацию для посещения мероприятия, «рухнул». Желающие получить бесплатный билет либо сталкивались с проблемами при регистрации, либо с неработающими кнопками, либо с ошибкой при загрузке страниц. «Счастливчикам» все же удалось получить свои приглашения - все десять тыс. билетов разошлись буквально за 20 минут.

Скриншот сайта регистрации

Как сообщил в частной беседе «Санкт-Петербург.ру» сотрудник городского центра размещения рекламы, созданием сайта занимался сам ГЦРР по прямому распоряжению губернатора Георгия Полтавченко. Что само по себе вызывает сомнения: ГУП не имеет права отдавать создание сайта на откуп сторонним специалистам без проведения соответствующего конкурса, а в самом центре размещения рекламы едва ли найдутся компетентные специалисты – в круг обязанностей ГЦРР создание сайтов не входит. Добиться официальных комментариев от ГУПа не удалось. Однако в пресс-службе «строительного» вице-губернатора Игоря Албина «Санкт-Петербург.ру» сообщили, что ожидали такого наплыва желающих, тем не менее уверены, что в ГЦРР старались все сделать максимально качественно и хорошо.

О каком наплыве желающих идет речь, сказать трудно. Неофициально представители Смольного утверждают о единовременном посещении сайта 50 тыс. человек, однако, как показывал 3 февраля размещенный на сайте «Первый посетитель» счетчик LiveInternet, за последние сутки площадку посетили менее 18 тыс. человек, что не так много для подобного ресурса, тем более при ожидаемом наплыве желающих.

Зато к ажиотажу вокруг первого мероприятия на «Зенит-арене» отлично подготовились спекулянты билетами. В сети идет массовая продажа полученных бесплатно билетов на шоу «Первый посетитель». Цены варьируются от 300 до восьми тыс. рублей. Из-за электронной формы билетов, не предполагающей именной регистрации, спекулянты могут продавать один и тот же билет до бесконечности.

Один из «перекупщиков» билетов на условиях анонимности рассказал «Санкт-Петербург.ру», как ему удалось получить внушительное количество билетов бесплатно и впоследствии организовать их массовую продажу.

«С самого начала организаторами было сказано: не больше четырех билетов с одного ip-адреса. Однако технически обойти это было совсем несложно: у меня за регистрацией билетов сидел целый «офис». Сейчас сложность в том, что поднялась серьезная шумиха, но спрос на самом деле колоссальный, мы фактически ничего не предлагаем сами. Мы продавали билеты от 300 рублей, и только за первый день продали чуть больше половины. Сейчас пока переждем, времени еще очень много. Сколько всего было билетов? Секрет фирмы. У нас, кстати, тоже очень плохо работал сайт регистрации, не все получалось, но ребята просто долбили и каждый член команды смог зарегистрировать бесплатные билеты», — рассказал один из спекулянтов.

Фото: gov.spb.ru

Организатор мероприятия – Городской центр размещения рекламы - грозит спекулянтам привлечением к уголовной ответственности по статье «мошенничество». Самое строгое наказание по данной статье – два года лишения свободы, можно отделаться штрафом – до 120 тыс. рублей. Однако специалисты сомневаются в реальной возможности найти продавцов бесплатных билетов, доказать их вину и наказать.

«Сомнительно, что перепродажу билетов можно расценивать как мошенничество. Мне это видится, скорее, как незаконная предпринимательская деятельность и, если учитывать масштаб мероприятия, то пойманные злоумышленники скорее всего будут привлечены именно за незаконную предпринимательскую деятельность», — оценил ситуацию юрист Владимир Горбенко.

«Вы уверены, что спекулянты - это не фантазии журналистов? – ответила вопросом на вопрос «Санкт-Петербург.ру» пресс-секретарь вице-губернатора Игоря Албина Елена Михина, однако продолжила, - всегда находятся такие персонажи, тем более, когда речь идет о бесплатных билетах. Если ваша редакция знает, как нужно было сделать – расскажите и нам. Мы тестируем «Зенит-арену», и это, кстати, наша инициатива. Мы не должны ничего тестировать, нет таких директив. Спрос просто колоссальный, к нам люди обращаются с просьбами совершить экскурсию по пустому стадиону, сфотографироваться на высоте и прочее».

В социальных сетях дают неутешительные прогнозы: в день мероприятия из-за «липовых» билетов перед стадионом возникнет столпотворение. Смольный тем временем отчитывается: безопасность во время тестовых мероприятий на «Зенит-арене» будут обеспечивать подразделения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Национальной гвардии, МЧС и службы безопасности стадиона. В организации медицинского обслуживания будут задействовано восемь бригад скорой помощи. Остается надеяться, что на этот раз прогнозы администрации Петербурга совпадут с ожиданиями и чаяниями горожан.