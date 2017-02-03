Сайт "Зенит-арены" перестал работать после начала регистрации на мотошоу. Бесплатные билеты на шоу "Первый посетитель" начали выдавать на сайте с 15 часов 3 февраля.

В пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина корреспонденту "Санкт-Петербург.ру" подтвердили, что сайт "рухнул", однако отметили, что ожидали такой наплыв желающих.

Скриншот сайта регистрации

При этом, согласно счетчику LiveInternet, за последние сутки сайт посетили менее 18 тыс. человек, что не так много для подобного ресурса. Сайт "Первый посетитель" разработан по заказу Городского центра размещения рекламы, который и является организатором мероприятия. "Мы усиливаем портал. Регистрация начнется сегодня", – цитирует "Фонтанка" представителей ГЦРР.

Мотошоу пройдет на "Зенит-арене" 11 февраля, его смогут посетить первые 10 тыс. человек, которые успеют зарегистрироваться на сайте арены.

"Задача этого события – не только увидеть своими глазами это грандиозное сооружение, но и помочь протестировать его пропускные возможности, способность принимать большую аудиторию. Это будет первая, настоящая встреча стадиона со зрителем", - пишут организаторы шоу.

В программе мероприятия также будет свободное знакомство с территорией стадиона, тестирование светового и звукового оборудования "Зенит-арены". Кроме того, на стадионе устроят флешмоб с кричалками для фанатов, а в специальной фотозоне можно будет сфотографироваться на фоне игроков "Зенита".