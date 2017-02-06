На «Зенит-арене» 22 февраля пройдет тестовый музыкальный фестиваль «Радио Зенит». Об этом сообщили в компании NCA.

На фестивале выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, а также The Hatters. Организаторы обещают мощный живой звук, световую постановку и видеоэкраны.

На время фестиваля раздвижная крыша стадиона будет закрыта. При этом в NCA пишут, что вне зависимости от капризов петербургской погоды, на арене будет поддерживаться комфортная температура.

Билеты на фестиваль начнут продавать уже сегодня, 6 февраля, с 12 часов на сайте Muzbilet. О стоимости билетов организаторы пока не сообщают. На фестивале будет действовать возрастное ограничение 12+.

Еще одним тестовым мероприятием для «Зенит-арены» станет мотошоу, которое запланировано на ближайшую субботу, 11 февраля. Бесплатные билеты на шоу начали выдавать 3 февраля, однако официальный сайт стадиона сразу же «рухнул».

Генподрядчик строительства, компания «Метрострой», уже официально объявил об окончании строительства «Зенит-арены" - 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

В конце января стало известно, что первые три официальных матча на «Зенит-арене» пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. «Зенит» сразится с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром». Даты уже согласованы с Министерством спорта РФ.