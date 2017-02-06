Мотошоу на «Зенит-арене» ограничит движение транспорта

Мотошоу на «Зенит-арене», которое пройдет 11 февраля, ограничит движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С 13 до 21 часа 11 февраля движение транспортных средств будет ограничено по Морскому проспекту от Спортивной улицы до улицы Рюхина.

В это же время ограничат движение по улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, а также по Южной и Северной дороге. Комплексную схему на период проведения мероприятия можно посмотреть по этой ссылке.

Бесплатные билеты на шоу начали выдавать 3 февраля, однако официальный сайт стадиона сразу же «рухнул». Кроме мотошоу, в программе мероприятия свободное знакомство с территорией стадиона, а также тестирование светового и звукового оборудования «Зенит-арены».

Кроме того, на стадионе устроят флешмоб с кричалками для фанатов, а в специальной фотозоне можно будет сфотографироваться на фоне игроков «Зенита».

Позднее, 22 февраля, на «Зенит-арене» пройдет тестовый музыкальный фестиваль «Радио Зенит». На нем выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, а также The Hatters.

Первые три официальных матча на «Зенит-арене» пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. «Зенит» сразится с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром». Даты уже согласованы с Министерством спорта РФ.