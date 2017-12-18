Продажу земель Баболовского парка проверят заново

Прокуратура направила в ОМВД Пушкинского района материалы для дополнительной проверки по продаже участка в Баболовском парке АО «Стеелмар Скандинавия», сообщили в аппарате депутата ЗакСа Оксана Дмитриева.

Материалы о продаже участка парка поступили в отделение еще в 2014 году, но тогда в возбуждении дела о незаконном отчуждении земель было отказано. Теперь прокуратура отменила это решение и отправила материалы на дополнительную проверку.

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Скандал вокруг Баболовского парка тянется многие годы. В 2005 году КИО продал участок ООО «Базис», а вскоре территория оказалась перепродана шведской компании «Стеелмар Скандинавия». Шведы намеревались построить в парке коттеджи, чем настроили против себя общественность Пушкина. В итоге суд постановил запретить строительство.

В 2014 году Баболовский парк был передан музею-заповеднику «Царское село». В декабре губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что музей получит еще два обнаруженных участка.