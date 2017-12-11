США снова принимают документы на визы в Петербурге

Консульства США в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке с 11 декабря возобновили собеседования на неиммиграционные визы, сообщили представители дипмиссии. Частичную выдачу американских виз консульства начали еще в начале ноября, но тогда визы получали те, кому не нужно было проходить собеседование.

О приостановке выдачи неиммиграционных виз в российских регионах посольство США в России объявило в августе. Решение было принято в качестве ответа на сокращение дипмиссии США в России. Американцы намерены сохранять ограничения до тех пор, пока Россия не снимет эти ограничения.

«Мы продолжаем выполнять свою работу со значительно сокращенным кадровым составом, что неизбежно подразумевает сокращенный объем визовых услуг», - заметили американские дипломаты.

Сокращение дипмиссии США в России стало ответом Москвы на расширение антироссийских санкций: президент Америки Дональд Трамп подписал соответствующий закон в начале августа. Это был самый масштабный с 2014 года пакет ограничений.