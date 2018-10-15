В Ираке питьевой водой отравились 111 тыс. жителей

Больше 100 тыс. жителей города Басра в Ираке отравились питьевой водой. Об этом сообщает Al-Sumaria со ссылкой на директора офиса верховного комиссара ООН по правам человека в Басре Махди ат-Тамими.

Отравления в городе начались в середине лета после поставок загрязненной воды из Ирана. Рост числа пострадавших до 111 тыс. челвоек связан с началом учебного года, отметил ат-Тамими.

В частности, одним из отравившихся был посол Евросоюза в Ираке Рамон Блекуа. Инцидент произошел утром 4 октября.

Из-за проблем с водой, а также с перебоями с электричеством, в стране с июля проходят акции протеста. В связи с беспорядками в конце сентября госсекретарь США Майк Помпео объявил о закрытии американского консульства в Басре.