Как долго коронавирус будет держать планету в ужасе – прогнозы учёных

Майкл Левитт, лауреат Нобелевской премии, профессор отделения структурной биологии медицинской школы Стэнфордского университета:

Профессор в начале февраля составил модель распространения коронавируса в Китае и представил отчёт о скором окончании пандемии в КНР. Он заявил, что распространение болезни достигло своего пика и темпы роста количества смертей скоро замедлятся.

Левитт предсказал, что общее количество подтверждённых случаев COVID-19 по стране достигнет 80 тыс. человек, при этом погибнут около 3250 людей. На данный момент в стране подтверждены 82 тыс. случаев заражения и 3316 умерших. За последние несколько дней в КНР не было зафиксировано новых зараженных внутри страны, лишь несколько десятков «привозных».

Теперь Майкл Левитт сделал прогноз об аналогичном исходе для всего остального мира. Профессор считает, что главное – это контролировать панику. Учёный не согласен с прогнозом, который предрекает месяцы и годы страшных потрясений и миллионы смертей. Левитт уверен, что районы, где принимаются разумные меры по сдерживанию эпидемии коронавируса и социальной изоляции, ограничатся сценарием Китая. Поэтому мировой пик пандемии может пройти в ближайшие недели, и распространение болезни пойдёт на спад.

Чжан Вэньхун, вирусолог, руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19:

Один из ведущих китайских вирусологов полагает, что борьба с распространением коронавируса может затянуться на пару лет. Во время видеоконференции, организованной китайским генеральным консульством в немецком городе Дюссельдорф, Чжан сказал, что вирус способен появляться и исчезать, и это совершенно нормально. Поэтому он считает, что пандемия в Европе может затянуться на один или два года.

Вэньхун также рассказал газете South China Morning Post, что сроки, в которые пандемия в Европе будет взята под контроль, зависят только от глобальных усилий по сдерживанию COVID-19.

По мнению Чжана Вэньхуна, чтобы решить проблему в ближайшее время, нужны чрезвычайно радикальные меры. Для прекращения пандемии нужно остановить все перемещения во всём мире на четыре недели. Вирусолог отметил, что КНР в борьбе с коронавирусом помогло то, что пик пандемии совпал с «Праздником весны», когда многие предприятия и учебные заведения были закрыты. Это значительно сократило контакты людей и снизило общее распространение болезни.

Фото: РИА «Новости»

Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU:

Биолог из США считает, что человечество не сможет серьёзно повлиять на распространение COVID-19. Профессор Баранова видит два пути развития пандемии: либо вирус мутирует, либо человечество выработает иммунитет. Однако она не знает, сколько для этого понадобится времени.

В первом варианте развития событий, по мнению биолога, болезнь через некоторое время станет менее опасной для человека, и организму будет легче с ней справиться. Это связано с тем, что коронавирус, как и другие подобные ему вирусы, способен мутировать при переходе от человека к человеку. После очередной мутации COVID-19 ослабеет и станет не более опасным, чем любая другая ОРВИ.

Второй вариант избавления от коронавируса наступит, когда организм человека начнёт вырабатывать иммунитет против данной инфекции. Анча Баранова говорит, что это произойдёт после того, как COVID-19 переболеет очень много людей. Такой процесс называется коэволюцией вируса – организм самостоятельно начинает производить антитела, после чего болезнь перестанет быть угрозой для человека.

Михаил Щелканов, доктор биологических наук, профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета:

Российский учёный выступил с докладом «Новый коронавирус: факты и фейки» на заседании Учёного совета ДФУ. В частности, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН рассказал, что активность COVID-19 может снизиться к лету. В худшем случае коронавирус продержится в России ещё один сезон.

Михаил Щелканов сообщил, что частицы коронавируса вне организма чувствительны к ультрафиолетовому излучению и влажности. Из этого следует, что в тёплое время вирус будет циркулировать с гораздо меньшей эффективностью. Профессор также предположил, что COVID-19 может закрепиться в человеческой популяции и стать сезонным, как это произошло с пандемическим гриппом.

Отдельно учёный рассказал, что лучше всего вирус сохраняется на пористых поверхностях, например, картоне, а хуже всего – на полированных. При этом в мире не зарегистрировано случаев заражения через посылки или товары. Также Михаил Щелканов отметил, что иммунитет против коронавируса не самый стойкий, и в этом он похож на вирус гриппа.

Фото: РИА «Новости»

Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова:

Академик РАН Николай Брико считает, что активность коронавируса снизится со сменой сезона и в апреле-мае пандемия резко пойдёт на спад. По его мнению, прогнозы о заражении всего населения планеты сильно преувеличены, и такой вариант развития событий мог бы произойти только в Средневековье. Сейчас же распространение инфекции сдерживается почти во всех странах.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава призвал всех не впадать в панику, ведь 80% заразившихся переносят инфекцию довольно легко. Николай Брико считает, что вакцина остаётся самым эффективным способом борьбы с вирусами с аэрозольным принципом передачи. Россия смогла отсрочить приход коронавируса в страну на два-три месяца. За это время власти успели накопить тест-системы, сделать стратегические запасы, а также продумать планы действий. И пока нет вакцины, нужно принимать все возможные меры по сдерживанию распространения COVID-19.

Брико отдельно обратил внимание, что будущее здоровье жителей Земли будет зависеть от создания коллективного иммунитета против коронавируса с прослойкой в 95% населения планеты.

Лотар Вилер, профессор микробиологии и эпидемии животных, президент Института Роберта Коха:

Учёный заявил, что пандемия вируса COVID-19 может продлиться два года и будет распространяться волнами. Лотар Вилер рассказал, что отследить цепочку заболевания становится всё сложнее. Поэтому он считает принимаемые меры по предотвращению распространения вируса недостаточными. Институт Роберта Коха также повысил оценку угрозы риска заболевания коронавирусом с «умеренного» уровня до «высокого».

Вилер допускает и то, что реальных случаев заражения коронавирусом в Германии намного больше, чем официально объявлено. Это происходит из-за того, что лабораториям, которые проводят тесты на COVID-19, недостаёт мощностей. Учёный призвал сферу здравоохранения максимально увеличить потенциал в борьбе с пандемией, а граждан – максимально соблюдать меры предосторожности. По оценке Вилера, вакцина будет готова только в 2021 году.

Вирусологи из Института Роберта Коха определили, что средняя смертность от коронавируса наступает в возрасте 82 лет. При этом средний возраст заражённых составляет 45 лет. Мужчины заболевают COVID-19 чаще, чем женщины.