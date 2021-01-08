Земля обернется вокруг Солнца в этом году быстрее, чем за последние 50 лет

2021-й будет самым коротким годом за последние 50 лет. Об этом рассказали ученые из Национальной физической лаборатории Великобритании.

Они пояснили, что Земля ускорила темп вращения - с июля 2020 года.

Теперь сутки стали на 0,5 миллисекунды меньше.

Корректировка солнечного и земного времени происходит постоянно. Например, с 1970-х годов к «земному» времени на атомных часах уже добавлены 27 секунд.

Эта крошечная потеря времени видна только на атомарном уровне, однако имеет далеко идущие последствия. Например, спутники и коммуникационное оборудование основаны на точном совпадении времени с солнечным временем, которое определяется положением звезд, луны и солнца.