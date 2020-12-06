Астрономы из США обнародовали самый чёткий снимок солнечной поверхности

Самая крупная в мире солнечная обсерватория, расположенная в одном из штатов Соединённых штатов Америки на Гавайях, представила всему миру самое чёткое изображение поверхности солнца.

Фотография была сделана при помощи телескопа имени Дэниела Иноуэ (DKIST). Фотография из гавайской обсерватории на сегодняшний день является самой чёткой, на снимке можно увидеть самое детализированное изображение солнечного пятна на поверхности звезды. В ширину пятно достигает десять тысяч миль (это около 17 тысяч километров), самые мелкие структуры, в сравнении с другими на фотографии, достигли своих параметров в 20 километров. Его ширина больше диаметра планеты Земля, который составляет 12 754 километра на экваторе.

Фотография была снята ещё зимой вначале 2020 года, однако миру она явилась только в декабре.