Уральские ученые предложили изучать планеты вне Солнечной системы и добывать электроэнергию вне Земли

Есть ли жизнь на других планетах, доподлинно неизвестно. Но есть предположения, что мы не единственные живые существа во Вселенной. Цель ученых – дойти до истины. Поэтому они ищут жизнь даже на тех планетах, где все время идет дождь из ионов или происходит СВЧ-излучение.

Первым, кто предположил, что вне Солнечной системы есть планеты, был капитан Джейкоб из Мадрасской обсерватории в Индии. В 1855 году он рассказал, что планета может быть в созвездии Змееносца. Впоследствии оказалось, что это ошибочное наблюдение. А первую внесолнечную систему планет открыли спустя 137 лет.

Это сделал польский астроном Александр Вольщан в январе 1992 года. Вольщан родился в Польше, но во время объявления военного положения в стране в 1981 году покинул ее. Он отправился на маленький остров недалеко от Пуэрто-Рико ради самого крупного в мире телескопа, который находится в обсерватории Корнеллского университета.

Во время работы на острове Вольщан обнаружил планетную систему, которая получила название PSR 1257+12. В ней – три планеты, массы двух из которых аналогичны массе Земли. Планеты постоянно находятся под СВЧ-излучением, и на них все время падает сильнейший дождь из ионов. Для человека или другого живого существа такие условия смертоносны. Но ученые предполагают, что жизнь на этих планетах может существовать в глубинах океана под защитным слоем воды или льда.

Сегодня ученые постоянно открывают внесолнечные, или экзопланеты. Только в первой половине 2017 года было открыто 36 таких объектов. В основном, это заслуга Европейского космического агентства (ЕКА) и НАСА. В августе впервые с помощью российско-турецкого оптического телескопа РТТ-150 астрономы открыли экзопланету в созвездии Пегаса. Ее атмосфера оказалась схожей по строению с газовой оболочкой Юпитера. По ширине она превзошла Солнце в пять раз и в 12 раз его ярче.

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К поиску жизни в системах экзопланет решили подключиться уральские ученые. Ведущий специалист Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета Вадим Крушинский рассказал, что у России есть шансы сократить отставание в плане изучения экзопланет.

«Это может быть как теоретическая работа, так и экспериментальная – исследование поведения и свойств образцов в условиях космоса и сравнение с наблюдаемыми эффектами. Для этого необходимо создание установки, имитирующей условия космического пространства», – рассказал исследователь Антон Васютин.

По словам Крушинского, в изучении внесолнечных планет поможет малобюджетная программа, которую предлагают специалисты Коуровской обсерватории. Она не потребует больших вложений, потому что исследовать излучение космических объектов (фотометрические измерения) можно на имеющемся оборудовании, изучить состав звезд и планет (спектральные наблюдения) – с помощью крупнейших российских телескопов. Но нужно оплатить работу специалистов и вложиться в недостающее оборудование.

Сейчас ученые в искусственных условиях создают космическую обстановку и интерпретируют эффекты, которые они видят. Для этого используются метеориты из коллекции УрФУ. Специалисты исследуют протопланетные вещества – материю, из которой состояли зарождающиеся планеты и упавшие на Землю метеориты. Для Уральского университета эта работа стала прорывным научным проектом, которым занимается институт естественных наук и математики вуза вместе с академическими и индустриальными партнерами из России и зарубежья.

Другой проект Уральского университета уже отметили в корпорации «Росатом». Аспирант Исмаил Хоссейн представил работу «Доступная космическая энергия будущего», которую высоко оценил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

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Суть проекта заключается в строительстве солнечной электростанции в космическом пространстве. Полученную энергию можно будет передавать на Землю с помощью направленного лазерного луча.

«Наши проектные электростанции сами по себе не генерируют никакой энергии, как это делают обычные электростанции с помощью топлива. Мы сможет получать доступную космическую энергию и передавать ее на Землю», – пояснил Исмаил Хоссейн.

Благодаря этому проекту решится проблема постоянно растущего спроса на электроэнергию в крупных городах. Станет проще обеспечить электричеством удаленные районы страны. Еще один плюс такой космической станции – снижение парникового эффекта и токсических веществ на Земле.

«Традиционные процессы создания электроэнергии имеют пагубный эффект. Например, обычная угольная электростанция выделяет много вредных загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому нам нужны альтернативные производители энергии», – рассказал Исмаил Хоссейн.