  • 7 Март 2017
USD 07.03.2017 58.3370 -0.5729
USD ММВБ 13:17 58.21240  
EUR 07.03.2017 61.8606 -0.1244
EUR ММВБ 13:17 61.6130  
Нефть($) 07.03.2017 56.05 +0.09
Нефть(p) 07.03.2017 3269.79 -26.81

WSJ: Администрация Трампа неожиданно ужесточила политику в отношении России

Автор:


© Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Темы дня

По данным газеты, это вызывает одобрение у ряда союзников Вашингтона в Европе.

Администрация президента США Дональда Трампа неожиданно ужесточила политику в отношении России, что вызывает одобрение у ряда союзников Вашингтона в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

Читайте также:

Демократы США готовят план по свержению Дональда Трампа

Как говорится в борльшом материале издания, победа Трампа на выборах в США "вызвала радость в России и тревогу в Европе", но теперь этот настрой начал меняться. "Во время кампании и в период передачи власти Трамп высказывался о России в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и других альянсов, - констатирует газета. - Однако после вступления в должность он назначил ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля".

"Как казалось в начале, они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе", - отмечается в материале. WSJ подчеркивает, что назначенцы Трампа по ряду вопросов придерживаются совершенно иных взглядов, чем те, которые сам республиканец высказывал во время предвыборной кампании.

Например, глава Пентагона Джеймс Мэттис недавно заявил, что США не заинтересованы в военном сотрудничестве с Россией и намерены выстраивать диалог с Москвой "с позиции силы". С жесткой критикой в отношении Москвы выступала и Фиона Хилл, которая должна стать советником Трампа по Европе и России в аппарате Белого дома.

По оценке издания, "переход администрации к неожиданно жесткому курсу в отношении России был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве". Как отмечается в публикации, Вашингтон заверил европейских дипломатов, что он не намерен отказываться от поддержки стран Восточной Европы, в частности Украины, и "признавать наличие более широкой сферы влияния Москвы".

"Мы добились большого прогресса в выработке единой позиции, - приводит газета слова одного европейского дипломата, который участвовал в консультациях в Вашингтоне на эту тему на прошлой неделе. - Никто не остался убежденным в том, что США намерены заключить некую крупную сделку с Россией".

The Wall Street Journal резюмирует, что эта перемена в политике Трампа произошла в тот момент, когда его окружение обвиняют в недопустимых контактах с российской стороной. Кроме того, в США по-прежнему звучат утверждения о попытках Москвы вмешаться в президентские выборы в стране. Вместе с тем в статье отмечается, что президентский срок Трампа начался совсем недавно и на многих направлениях его политический курс только начал выстраиваться. В связи с этим многие эксперты считают, что истинные намерения республиканца пока трудно разгадать.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Где необычно провести 8 марта в Петербурге

    Яркое 3D-мэппинг-шоу, шуточный праздник от легендарных «Лицедеев», весенний забег в парке Сосновка для активных и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm