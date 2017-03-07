WSJ: Администрация Трампа неожиданно ужесточила политику в отношении России

Администрация президента США Дональда Трампа неожиданно ужесточила политику в отношении России, что вызывает одобрение у ряда союзников Вашингтона в Европе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

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Как говорится в борльшом материале издания, победа Трампа на выборах в США "вызвала радость в России и тревогу в Европе", но теперь этот настрой начал меняться. "Во время кампании и в период передачи власти Трамп высказывался о России в примирительном тоне и выступал с критикой в адрес НАТО и других альянсов, - констатирует газета. - Однако после вступления в должность он назначил ряд ключевых помощников, которые являются сторонниками жесткой линии в отношении Кремля".

"Как казалось в начале, они придерживались иных, нежели президент, взглядов. Трамп и сам стал больше высказываться в поддержку НАТО, в частности во время обращения к Конгрессу США на прошлой неделе", - отмечается в материале. WSJ подчеркивает, что назначенцы Трампа по ряду вопросов придерживаются совершенно иных взглядов, чем те, которые сам республиканец высказывал во время предвыборной кампании.

Например, глава Пентагона Джеймс Мэттис недавно заявил, что США не заинтересованы в военном сотрудничестве с Россией и намерены выстраивать диалог с Москвой "с позиции силы". С жесткой критикой в отношении Москвы выступала и Фиона Хилл, которая должна стать советником Трампа по Европе и России в аппарате Белого дома.

По оценке издания, "переход администрации к неожиданно жесткому курсу в отношении России был встречен аплодисментами в Европе и вызвал тревогу в Москве". Как отмечается в публикации, Вашингтон заверил европейских дипломатов, что он не намерен отказываться от поддержки стран Восточной Европы, в частности Украины, и "признавать наличие более широкой сферы влияния Москвы".

"Мы добились большого прогресса в выработке единой позиции, - приводит газета слова одного европейского дипломата, который участвовал в консультациях в Вашингтоне на эту тему на прошлой неделе. - Никто не остался убежденным в том, что США намерены заключить некую крупную сделку с Россией".

The Wall Street Journal резюмирует, что эта перемена в политике Трампа произошла в тот момент, когда его окружение обвиняют в недопустимых контактах с российской стороной. Кроме того, в США по-прежнему звучат утверждения о попытках Москвы вмешаться в президентские выборы в стране. Вместе с тем в статье отмечается, что президентский срок Трампа начался совсем недавно и на многих направлениях его политический курс только начал выстраиваться. В связи с этим многие эксперты считают, что истинные намерения республиканца пока трудно разгадать.