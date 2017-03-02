Маккейн предложил создать комитет по расследованию "влияния РФ на выборы в США"

Американский конгресс должен создать спецкомитет по расследованию "российского влияния" на выборы в США. Об этом заявил сенатор Джон Маккейн, передает CNN.

"Если бы Россия добилась успеха в попытках влияния на выборы, это стало бы ударом по демократии. И поэтому я считаю необходимым создание спецкомитета по расследованию данной ситуации", — заявил сенатор.

Маккейн счел "несомненным то, что Россия попыталась вторгнуться в американские выборы и разрушить демократию".

По его словам, создание спецкомитета может быть длительным процессом. Он отметил, что у разведывательного сообщества США должна быть возможность изучить факты и сделать свои выводы до того, как этот комитет будет создан.

С призывом создать независимую комиссию для расследования "вмешательства России в выборы в США" ранее выступили члены демократической партии в Конгрессе. В качестве модели было предложено взять комиссию, которая расследовала теракты 11 сентября 2001 года.

Обвинения в адрес РФ о попытке влиять на выборы выдвигались спецслужбами США при администрации Барака Обамы. Избранный президент Дональд Трамп пообещал, что проведет новое расследование по этому делу.

В Кремле категорически отвергают претензии Вашингтона и считают подобные утверждения безосновательными.