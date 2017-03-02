  • 2 Март 2017
USD 02.03.2017 58.3776 +0.4149
USD ММВБ 10:17 58.13160  
EUR 02.03.2017 61.5417 +0.1534
EUR ММВБ 10:17 61.3550  
Нефть($) 02.03.2017 56.10 0.39
Нефть(p) 02.03.2017 3274.98 +45.88

Маккейн предложил создать комитет по расследованию "влияния РФ на выборы в США"

Автор:


© Фото: mirror-world.ru

Темы дня

В Кремле категорически отвергают претензии Вашингтона.

Американский конгресс должен создать спецкомитет по расследованию "российского влияния" на выборы в США. Об этом заявил сенатор Джон Маккейн, передает CNN.

"Если бы Россия добилась успеха в попытках влияния на выборы, это стало бы ударом по демократии. И поэтому я считаю необходимым создание спецкомитета по расследованию данной ситуации", — заявил сенатор.

Маккейн счел "несомненным то, что Россия попыталась вторгнуться в американские выборы и разрушить демократию".

По его словам, создание спецкомитета может быть длительным процессом. Он отметил, что у разведывательного сообщества США должна быть возможность изучить факты и сделать свои выводы до того, как этот комитет будет создан.

С призывом создать независимую комиссию для расследования "вмешательства России в выборы в США" ранее выступили члены демократической партии в Конгрессе. В качестве модели было предложено взять комиссию, которая расследовала теракты 11 сентября 2001 года.

Обвинения в адрес РФ о попытке влиять на выборы выдвигались спецслужбами США при администрации Барака Обамы. Избранный президент Дональд Трамп пообещал, что проведет новое расследование по этому делу.

В Кремле категорически отвергают претензии Вашингтона и считают подобные утверждения безосновательными.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    Лучшее в Петербурге

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Великий пост: испытание души и тела

    Откуда пошла христианская традиция поститься, как долго длится Великий пост, что можно, а что нельзя употреблять в пищу в это время и кому даются послабления в полезном голодании.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm