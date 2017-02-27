Известия: Демократы США готовят план по свержению Дональда Трампа

Демократы США готовят план, конечной целью которой станет импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на национальный комитет республиканцев конгресса.

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«Демократы делают успехи в подготовке импичмента президенту Трампу. Их внимание сейчас направлено на 25-ю поправку конституции, которая объясняет, каким образом действующий президент может быть отстранен от должности. Демократы не могут смириться с поражением Хиллари Клинтон и пытаются найти основания для импичмента», - цитирует издание документ.

По данным «Известий», заявление республиканцев подтверждает недавно появившуюся в СМИ информацию о плане демократов по свержению Дональда Трампа. Этот план предполагает жесткую критику всех просчетов президента, главу Белого дома собираются «бить по слабым местам».

Кроме того, противники Трампа, пишет издание, собираются пристально наблюдать за его отношениями с лидерами других стран и всячески подрывать внешнеполитические инициативы республиканца, подавать иски в суд за злоупотребление служебным положением, готовить в социальных сетях протестное движение против американского президента и развенчивать публикации СМИ, поддерживающих Трампа.

Вдохновения сторонникам импичмента прибавил недавний уход из команды президента советника по национальной безопасности Майкла Флинна из-за его контактов с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Это дало повод оппонентам Белого дома заговорить о необходимости начать расследование связей администрации с российскими чиновниками.