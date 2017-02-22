Трамп намерен заключить "сделку" с Россией

Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с Россией. Она касается борьбы с терроризмом и экономических вопросов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.

"Он ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет - то не поступит. Но он попытается. Я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика нужно рассматривать как позитивный знак, что он способен это сделать", - сказал Спайсер.

"Если мы можем найти общие позиции по нанесению поражения ИГ (организация признана террористической и запрещена в России), борьбе с терроризмом, росту экономики - там, где мы можем найти области общих экономических интересов - тогда мы так и сделаем. Над этим мы продолжим работать с Россией", - добавил он.

"Если это в интересах США, он добьется сделки", - резюмировал пресс-секретарь президента.

Ранее The New York Times сообщила, что советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну был передан план снятия санкций с России незадолго до его отставки в феврале. План был подготовлен для администрации президента США украинским депутатом Андреем Артеменко.

Журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье также сообщали, что Трамп подготовил указ об отмене антироссийских санкций. В Кремле заявили, что России ничего не известно о подготовке данного указа.