Президент США Дональд Трамп подготовил указ об отмене антироссийских санкций. Об этом на своих страницах в Twitter пишут журналист Politico Сьюзен Глассер и эксперт Atlantic Council Фабрис Потье. Официального подтверждения этой информации нет.

В обоих сообщениях речь идет только о составлении указа, но не о готовности его подписать или сроках отмены санкций. Потье также отмечает, что на 28 января у Трампа запланированы телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источники Reuters подтвердили, что Трамп планирует обсудить с Меркель Россию, но никак не прокомментировали информацию о снятии санкций. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российскому руководству ничего не известно о подготовке указа по отмене санкций. При этом ранее Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа, запланированный на 28 января.

США начали вводить санкции весной 2014 года после того, как Россия присоединила Крым, а на востоке Украины начались боевые действия. Санкции введены как в отношении отдельных россиян и российских компаний, так и против секторов российской экономики.

К американским санкциям присоединились Евросоюз, Канада, Австралия, Япония и ряд других стран. Россия в ответ на западные санкции ввела продуктовое эмбарго, а также запретив ввоз отдельных категорий товаров.