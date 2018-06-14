Отправленный в отставку Клименко поблагодарил Путина за доверие

Советника президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, освобожденный от своей должности 13 июня, поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие.

«Благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное», – написал Клименко в Facebook.

В дальнейшем экс-советник главы государства планирует заняться развитием проектов в сфере цифровой медицины.

За время работы в Кремле Клименко не раз становился героем интернет-мемов. В начале марта он рассказал о технической готовности России к отключению от мирового интернета. Позднее экс-советник не стал выступать против блокировки мессенджера Telegram, был одним из инциаторов запрета мессенджера.



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Во время эксклюзивного интервью телеканалу «МИР 24» Клименко спросили о заблокированных 19 млн IP-адресах, которые пали жертвой конфликта Роскомнадзора и создателей Telegram.

«Ну что значит половина, 19 млн IP-адресов, у меня в голове столько нейронов не помещается (у человека 86 млрд нейронов, – прим. ред.)!» – сказал Клименко.

В качестве современной альтернативы Telegram экс-советник президента по интернету многократно называл ICQ. По его словам, это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий конкуренту с точки зрения обычного пользователя.

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