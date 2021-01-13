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Российские банки не хотят раскрывать клиентам причины отказов в кредите

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© Фото: pixabay.com

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Начало рассмотрения инициативы намечено на февраль.

Российские банки попросили Госдуму отклонить инициативу, которая обязывает их раскрывать клиентам причины отказов по кредитам. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Законопроект обязывает банк давать «мотивированное объяснение с причинами отказа». По мнению авторов инициативы, знание о причинах поможет людям лучше подготовиться в следющий раз.

Однако АБР уверена, что дополнительные сведения ничего россиянам не дадут, между тем как для банков могут возникнуть новые риски.

В объяснениях клиентам придется раскрыть скоринговую модель, которая может быть разной у различных финорганизаций, пояснил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.

Московский кредитный банк и Промсвязьбанк предупредили о рисках мошенничества.

Еще один эксперт отметил, что перечень причин для отказа в случае принятия закона придется стандартизировать.

Отмечается, что каждый клиент банка может заказать свою кредитную историю и оценить возможности получения заема.

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