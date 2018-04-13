«Я думал, что Дуров не будет дурнем»: наступила «черная пятница» для Telegram

Утром 13 апреля Таганский районный суд Москвы, посовещавшись всего 20 минут, постановил немедленно заблокировать доступ к Telegram на территории России.

Мессенджер Павла Дурова будет заблокирован из-за неисполнения требований ФСБ. Силовое ведомство еще в 2017 году требовало предоставить ключи шифрования, однако разработчики не раз заявляли, что это невозможно сделать в связи с техническими ограничениями.

Адвокаты правозащитной организации «Агора», представляющей интересы Telegram, просили суд отложить заседание. Они отметили, что защите не дали возможности подготовить возражения и доказательства, но юристам отказали. Представители мессенджера не пришли в суд из-за запрета Дурова участвовать в «откровенном фарсе».

На заседании судья Юлия Смолина отметила, что мессенджер нарушает федеральный закон «Об информации». Представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что сведения, которые распространяются в Telegram, «могут содержать в себе экстремизм, терроризм, и они представляют угрозу РФ и всем гражданам, в том числе пользователям мессенджера». Представитель ФСБ Юлия Костина сказала, что разработчики сервиса не отправляли в силовое ведомство информацию о невозможности исполнить закон.

Судья после изучения материалов находилась в совещательной комнате около 40 минут. Она постановила немедленно заблокировать Telegram, причем ограничения должны начаться до вступления решения в законную силу. Доступ к сервису будет возобновлен, когда мессенджер передаст ФСБ ключи шифрования.

В настоящее время Роскомнадзор не заблокировал Telegram, но внес веб-адреса, используемые мессенджером, в реестр запрещенных сайтов.

Видео: Life / YouTube

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что блокировка вступит в силу «после проведения необходимой технической подготовки». Точные сроки он назвать не смог. «Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: «А вы когда атаку начнете?», Ну, в ближайшее время. Когда нападу – не скажу», – передает ТАСС слова чиновника. Источник «Интерфакса» заявил, блокировку Telegram начнут с 16 апреля.

Павел Дуров прокомментировал запрет сервиса в социальных сетях. В своем Telegram-канале он написал, что «конфиденциальность не продается», а на странице во «ВКонтакте» рассказал о будущем мессенджера. По его словам, для обхода ограничений будут использоваться встроенные методы сервиса, но без VPN не гарантируется стопроцентная работоспособность.

Дуров добавил, что блокировка не помешает Telegram рассылать уведомления российским пользвателям о развитии ситуации. В Instagram разработчик опубликовал фотографию, на которой он сидит на коне. Снимок подписан следующими словами: «Чтобы быть по-настоящему свободным, ты должен быть готов рискнуть всем ради свободы».

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Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», заявил, что Таганский суд своим решением назвал Telegram наиболее безопасным мессенджером и доказал, что ФСБ не читает мессенджеры, использующие сплошное шифрование.

По мнению Чикова, ситуация подтолкнула сотни тысяч российских пользователей к изучению технологий прокси и VPN и «увеличило число хейтеров нынешней власти на несколько миллионов человек». Правозащитник считает, что суд «отнес Россию к странам, где торжествует человеконенавистничество, рубят головы и воюют с прогрессом и свободой».

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что кремлевские чиновники после блокировки Telegram перейдут на другой мессенджер для работы с журналистами. Он отметил, что не знает, как пользоваться VPN, поэтому не будет пользоваться способами обхода ограничений.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин сказал, что запрет Telegram не будет трагедией для россиян. «Будут использовать какие-то другие возможности технические или перейдут на сайты... Но проблемы такой, что люди останутся без привычной им информации, мы тоже не видим. Точно небо на землю сегодня не упало», – передает РИА «Новости» слова чиновника.

Ранее, комментируя блокировку российских сервисов на Украине, Волин подчеркнул, что запреты «дискредитируют власть», а также «воспитывают в гражданах правовой нигилизм и увеличивают их компьютерную грамотность».

Алексей Волин. Фото: Алексей Куденко / РИА «Новости»

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором удаляет Telegram со своего iPhone. Он отметил, что «у чиновников нет выбора», добавив, что будет пользоваться WhatsApp и ICQ.

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева назвала решение суда антиконституционным, сообщило РИА «Новости». По ее мнению, есть все признаки нарушения права на свободу общения и тайну переписки.

Депутата Государственной думы России Виталия Милонова огорчился позицией создателя Telegram. «Я в печали. Я думал, что Дуров не будет дурнем. Он бы мог продолжать говорить, что мессенджер является самым надежным и анонимным в мире, при этом тихой сапой решить все с ФСБ и передать ключи, а их попросить не разглашать эту информацию. Так, как это сделала компания Apple в свое время», – передает РБК слова парламентария.

Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга, предложил заблокировать Роскомнадзор вместо Telegram. Он назвал надзорное ведомство «отвратительным цензурным департаментом».

На сайте «Вестей» появилась инструкция по обходу блокировки мессенджера. Вскоре материал был удален, но в поисковых системах сохранился кэш страницы.

Социальная сеть «ВКонтакте», разработанная Павлом Дуровым, запустила программу поддержки авторов популярных Telegram-каналов. Аккаунты, чья аудитория превышает 1000 подписчиков, получат купоны на бесплатное продвижение в соцсети.

Пользователи социальных сетей возмутились решению суда, но не обошлось и без шуток:

Фото: Twitter / @the_lentach

Фото: Twitter / @discojournalist

Фото: Twitter / @ikaatu

Фото: vk.com/stlbn

Фото: Twitter / @thatbananacat

Фото: Twitter / @k_rodin