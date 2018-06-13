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Путин уволил Клименко с поста советника президента по интернету

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© Фото: Владимир Трефилов / РИА «Новости»

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Глава РФ определился с составом новой администрации президента страны.

Президент России Владимир Путин уволил Германа Клименко с поста советника главы РФ по интернету. Соответствующий указ, подписанный 13 июня, опубликован на сайте правительства страны.

В начале марта Клименко рассказал о технической готовности России к отключению от мирового интернета. Позднее он не стал выступать против блокировки мессенджера Telegram. Клименко опубликовал видео, на котором удаляет приложение со своего iPhone.

В дальнейшем экс-советник главы государства по интернету еще не раз становился героем интернет-мемов. Так во время эксклюзивного интервью телеканалу «МИР 24» речь вновь зашла о блокировке мессенджера, из-за которой пострадала половина российского интернета. Были заблокированы более 19 млн IP-адресов.

«Ну что значит половина, 19 млн IP-адресов, у меня в голове столько нейронов не помещается (у человека 86 млрд нейронов, – прим. ред.)!» – сказал Клименко.

В качестве современной альтернативы Telegram экс-советник президента по интернету многократно называл ICQ. По его словам, это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий конкуренту с точки зрения обычного пользователя.

Своих должностей также лишились советник президента Сергей Григоров и помощники Владимир Кожин и Евгений Школов.

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Путин переназначил Антона Вайно на должность руководителя администрации главы РФ. Посты сохранили два первых заместителя руководителя администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместители Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов также остались на своих должностях.

Дмитрий Песков снова стал пресс-секретарем президента РФ, как и руководитель протокола президента Владислав Китаев. На посту помощников российского лидера остались Игорь Левитин, Андрей Фурсенко, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов и Владислав Сурков.

Новым помощником президента стал Анатолий Серышев, который прежде руководил управлением ФСБ по Карелии. Помощником президента - начальником контрольного управления Кремля был назначен Дмитрий Шальков. Он сменил Константина Чуйченко, возглавившего аппарат правительства России.

В середине мая премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства РФ. Это произошло вскоре после инаугурации Владимира Путина, который стал президентом страны в четвертый раз.

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