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Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России

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© Фото: kremlin.ru

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Торжественная церемония вступления в должность прошла 7 мая в Москве.

Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Он занял этот пост уже в четвертый раз.

Инаугурация состоялась в Большом Кремлевском дворце в Москве, куда Путин прибыл на новом лимузине, который, предположительно, создан в рамках проекта «Кортеж».

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Владимир Путин прочел присягу, после чего стал президентом на срок до 7 мая 2024 года. Он произнес торжественную речь, в которой назвал приоритетные задачи государства.

По его словам, власти должны сделать акцент на образовании, здравоохранении, а также охране материнства и детства. Он подчеркнул, что свободное гражданское общество — «прочная основа для развития России».

Путин добавил, что государство «будет могущественным, а люди будут жить лучше». Президент отметил, что сделает все для будущего страны.

В преддверии инаугурации Путина 5 мая в Петербурге и других городах России состоялась акция оппозиционного политика Алексея Навального «Он нам не царь». По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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