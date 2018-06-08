Трамп призвал вернуть Россию в «Большую восьмерку»

Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит G7 в Канаду предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку», сообщает Bloomberg.

«Нравится ли вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России (возможность, – прим. ред.) вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров», – сказал Трамп.

В Кремле инициативу американского лидера не оценили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва сейчас сосредоточена на других формах взаимодействия.

«Без России G7 – это лишь клуб друзей США, которые для стран Европы больше не такие уж и друзья. И в любом случае G7 не может выдвигать Москве никаких условий для возвращения: «семерка» уже не является для нас магнитом», – написал в своем Twitter сенатор Алексей Пушков.

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Россия вышла из состава членов стран G8 в 2014 году, в связи с присоединением Крыма и развитием украинского кризиса. Сейчас в «Большую семерку» входят Германия, Великобритания, Франция, Япония, Италия, Канада и США.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что аннексия Крыма была серьезным ударом по международному праву, из-за чего Россию нельзя вовзращать в G8.

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"Нравится ли вам это или нет, это может быть неполиткорректно, но нам нужно управлять миром. И на G7, которая была G8, они выкинули Россию. Они должны дать России [возможность] вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров", - резюмировал Трамп.



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http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5276416