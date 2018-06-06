Меркель назвала невозможным возвращение России в G8

Россия в ближайшее время не сможет присоединиться к G7, сообщает Bild. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления в Бундестаге.

«Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 стало неизбежным», – сказала Меркель.

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Канцлер добавила, что выступает за диалог с Москвой по основным международным вопросам.

Россию исключили из G8 после начала конфликта на юго-востоке Украины в 2014 году. После событий в Крыму участики G8 решили не ехать на очередной саммит в Сочи и провели его в Брюсселе без участия Москвы. Сейчас в G7 входят Германия, Великобритания, Франция, Япония, Италия, Канада и США.