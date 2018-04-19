Власти Германии и итальянские политики хотят отменить антироссийские санкции

Власти Германии хотят обратиться к президенту США Дональду Трампу, чтобы освободить местный бизнес от санкций в отношении России. Вопрос с американским лидером собираются обсудить министр финансов Олаф Шольц и канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщил The Wall Street Joutnal.

По данным издания, крупные предприниматели оказывают давление на немецкое правительство. Бизнесмены считают, что проблемы с российскими партнерами могут привести к потере сотен миллионов евро.

Отказаться от санкций предложил и глава итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. Он намерен прекратить ограничительные меры в случае, если станет премьер-министром страны, сообщили «Известия».

Политик считает, что «абсурдные» санкции наносят крупный ущерб итальянской экономике. Его слова прокомментировал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который заявил, что Италия не сможет снять ограничения в одностороннем порядке.

Член «Лиги Севера» Марио Боргезио подчеркнул, что отказ от санкций вряд ли повлияет на отношения с США, потому что «это не в интересах ни одной из сторон».

В то же время Дональд Трамп рассказал о возможном введении новых ограничений в отношении России. По итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ он сказал, что решение будет принято в случае, когда «она их заслужит». Президент США добавил, что относится к России «жестко, как никто», сообщило РИА «Новости».

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В середине апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона объявить о новых ограничительных мерах против России из-за предполагаемой химической атаки в Сирии.

В начале апреля появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте. Позднее США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии.

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