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Собчак собрала необходимое количество подписей для регистрации кандидатом в президенты

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© Фото: Официальный сайт предвыборной кампании Ксении Собчак

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Активисты штаба телеведущей планируют набрать 130 тыс. подписей, чтобы избежать проблем в ЦИК.

Волонтеры предвыборного штаба Ксении Собчак собрали более 100 тыс. подписей, необходимых для ее регистрации на выборах президента России, сообщает «Интерфакс».

Более 105 тыс. проверенных подписей сдадут в Центризбирком 30 января. На данный момент 24 региона выполнили план, собрав по 2,6-2,7 тыс. подписей.

Всего планируется собрать более 130 тыс. подписей, чтобы избежать неприятностей в ЦИК, рассказал руководитель сети региональных штабов телеведущей Тимур Валеев.

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Центризбирком зарегистрировал телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты на выборах 26 декабря. Журналистка позиционирует себя как кандидат «против всех». Если ЦИК зарегистрирует телеведущую, то она станет третьим официальным кандидатом после лидера ЛДПР Владимира Жириновского и директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, представляющего на выборах КПРФ.

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