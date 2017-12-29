Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты

Центризбирком зарегистрировал главу партии ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента России, сообщает РИА Новости. Политик лично приехал в ЦИК, где получил удостоверение из рук зампреда ведомства Николая Булаева.

«Это гордость для любого человека — иметь право принять участие, иметь возможность быть избранным. С вручения этого удостоверения начинается восхождение на Олимп. Не все спортсмены становятся олимпийским чемпионами, но миллионы спортсменов мечтают», – сказал Жириновский.

Также лидер ЛДПР, для которого это уже шестая президентская кампания, попросил Центризбирком «повнимательнее посмотреть и создать равные условия ведения агитационной кампании в СМИ для всех кандидатов».

Ранее ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки действующего лидера Владимира Путина. Теперь глава государства может открыть специальный счет для формирования избирательного фонда.



Президентская кампания в России официально стартовала 18 декабря. Документы в Центризбирком, помимо Жириновского и Путина, подали телеведущая Ксения Собчак, лидер «Яблока» Григорий Явлинский и глава Партии роста Борис Титов.

Отказал ЦИК главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и бизнесмену Сергею Полонскому. Обоих мужчин не допустили до выборов из-за судимостей. В ответ оппозиционер призвал своих сторонников к бойкоту выборов. Подробнее о всех участниках президентской гонки можно прочитать в большом материале «Санкт-Петербург.ру».