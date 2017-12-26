ЦИК зарегистрировал Собчак в качестве кандидата в президенты

Центризбирком зарегистрировал телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты на выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Днем 26 декабря ЦИК разрешил Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав зеленый свет ее официальной предвыборной кампании.

После открытия счета она сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей партии "Гражданская инициатива", а также уполномоченного самой Собчак по финансовым вопросам.

Днем ранее, 25 декабря, ЦИК отказался регистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на пост президента России из-за судимости. В ответ политик напомнил главе ведомства Элле Памфиловой, что Европейский суд по правам человека признал приговор по делу «Кировлеса» незаконным. Однако эти аргументы не убедили членов Центризбиркома, которые подчеркнули, что решение ЕСПЧ не отменяет решения российского суда.

После этого Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом, если Центризбирком зарегистрирует ее кандидатуру. Журналистка позиционирует себя на выборах как кандидат "против всех", она пообещала снять свою кандидатуру, если ЦИК разрешит участвовать в выборах Алексею Навальному.

О желании участвовать в выборах 2018 года заявляли также действующий президент Владимир Путин, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие – в общей сложности около 20 человек. Подробнее о некоторых из них можно прочесть в большом материале «Санкт-Петербург.ру».