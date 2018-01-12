ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в качестве кандидата от КПРФ на президентских выборах. Он вторым из претендентов, после лидера ЛДПР Владимира Жириновского, прошел процедуру регистрации.

Грудинин отметил, что Коммунистическая партия РФ всегда вела свои избирательные кампании предельно честно и без «черных технологий». Эту кампанию он пообещал провести в полном соответствии с традициями.