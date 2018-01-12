ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в качестве кандидата от КПРФ на президентских выборах. Он вторым из претендентов, после лидера ЛДПР Владимира Жириновского, прошел процедуру регистрации.
Грудинин отметил, что Коммунистическая партия РФ всегда вела свои избирательные кампании предельно честно и без «черных технологий». Эту кампанию он пообещал провести в полном соответствии с традициями.
Президентская кампания в России официально стартовала 18 декабря. Документы в Центризбирком, помимо Жириновского и Грудинина, подали действующий президента России Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер «Яблока» Григорий Явлинский и глава Партии роста Борис Титов.
Отказал ЦИК главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и бизнесмену Сергею Полонскому. Обоих мужчин не допустили до выборов из-за судимостей. В ответ оппозиционер призвал своих сторонников к бойкоту выборов. Подробнее о всех участниках президентской гонки можно прочитать в большом материале «Санкт-Петербург.ру».