  • 12 Январь 2018
USD 13.01.2018 56.6019 +-0.3938
USD ММВБ 19:17 56.5657  
EUR 13.01.2018 68.2562 +0.1976
EUR ММВБ 19:17 68.6809  
Нефть($) 12.01.2018 69.12 0.04
Нефть(p) 12.01.2018 3912.32 -24.94

ЦИК зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты России

Автор:


© Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Темы дня

Директор «Совхоза имени Ленина» будет представлять на выборах партию КПРФ.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина в качестве кандидата от КПРФ на президентских выборах. Он вторым из претендентов, после лидера ЛДПР Владимира Жириновского, прошел процедуру регистрации.

Грудинин отметил, что Коммунистическая партия РФ всегда вела свои избирательные кампании предельно честно и без «черных технологий». Эту кампанию он пообещал провести в полном соответствии с традициями.

КПРФ выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты на съезде 23 декабря. Директор «Совхоза имени Ленина» подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов и идет на выборы с программой, разработанной партией. Избирательный штаб политика возглавит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Президентская кампания в России официально стартовала 18 декабря. Документы в Центризбирком, помимо Жириновского и Грудинина, подали действующий президента России Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер «Яблока» Григорий Явлинский и глава Партии роста Борис Титов.

Отказал ЦИК главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному и бизнесмену Сергею Полонскому. Обоих мужчин не допустили до выборов из-за судимостей. В ответ оппозиционер призвал своих сторонников к бойкоту выборов. Подробнее о всех участниках президентской гонки можно прочитать в большом материале «Санкт-Петербург.ру».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в январе

    Январские праздники закончились, а это говорит о том, что свободного времени становится чуточку меньше. Тем не менее, мы нашли для вас несколько прекрасных событий, на которые непременно захочется сходить.

    читать далее →

    Греться, радоваться, пить: согревающие новогодние напитки в Петербурге

    Северная столица — идеальное место, что справить рождественские праздники. Однако холод и ветер делают свое дело, после чего хочется уюта и тепла. Мы нашли для вас самые гроговые и глинтвейные места в Петербурге, в которые непременно захочется вернуться.

    читать далее →

    Когда нет снега: где покататься на коньках в Петербурге

    Снег не спешит радовать жителей города на Неве. А кататься очень хочется, особенно на коньках. Потому мы собрали для вас лучшие крытые катки в разных частях города. Наслаждайтесь!

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

    Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой вспоминает о том, что происходило на площади Урицкого 80 лет назад.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?
    07.12.17
    Качественное кинооборудование от «Compels Cinema»

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram