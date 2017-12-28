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Путин не планирует поездку на Олимпиаду в Пхенчхане

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© Фото: пресс-служба Кремля

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Решение главы государства связано с позицией Международного олимпийского комитета.

Президент России Владимир Путин не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году. Об этом сообщают  «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Пока таких планов нет», – ответил Песков. Ранее Путин отказался от посещения ОИ-2016 в Бразилии, так как значительную часть российских спортсменов отстранили от соревнования. В 2012 году российский лидер решил не ехать на Олимпиаду в Лондоне.

Решение главы государства связано с позицией Международного олимпийского комитета, который 5 декабря отстранил российскую сборную от выступления на ОИ-2018. До Игр допустят только «чистых» спортсменов, которые пройдут соответствующую проверку. Выступать они будут под нейтральным флагом и, в случае победы, не услышат родной гимн.

Скандал с допингом длится на протяжении двух лет. В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения запрещенных веществ в России. В документе описывается, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты допинг-проб по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовывала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА. Более того, в СК утверждают, что информатор ВАДА Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.

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