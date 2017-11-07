В Госдуме заявили о возможном отказе от участия в Олимпиаде-2018

В Госдуме заявили о возможном отказе от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Российские спортсмены вряд ли поедут в Южную Корею, если запретят исполнение национального гимна РФ.

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Об этом рассказала первый замглавы думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова, пишут "Известия". По ее словам, неучастие спортсменов в церемонии открытия Олимпиады либо неисполнение национального гимна неприемлемо.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает вариант, при котором сборную России допустят до ОИ - ей запретят участвовать в церемонии открытия и исполнять национальный гимн.

Источники газеты утверждают, что российским спортсменам позволят выступить на в Пхёнчхане под нейтральным флагом или в нейтральной форме. Источники New York Times сомневаются, что комитет полностью запретит россиянам участвовать в Олимпийских играх.

При этом, по информации издания, МОК может ввести крупные финансовые взыскания, а также отстранить от игр спортсменов и чиновников, которые, по мнению комитета, были причастны к допинговой схеме. Кроме того, комитет может исключить упоминания России на Олимпийских играх.

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи. Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки.

После доклада Макларена российских легкоатлетов и паралимпийцев отстранили от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Затем в России сменился министр спорта, а упомянутые в докладе чиновники были уволены. В сентябре 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сняло обвинения в допинге с 95 российских спортсменов.