СК: Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам. К такому выводу пришли специалисты Следственного комитета России.

По данным СК, бутылки «Берег Кит» для хранения допинг-проб спортсменов нельзя было вскрыть. «Дано однозначное заключение о невозможности вскрытия, в том числе описанными Маклареном и сотрудниками Школы криминологии Университета Лозанны методами, повернутой более чем на 60 градусов в сторону закрытия крышки бутылки», - считают российские следователи.

Более того, СК провел масштабную проверку и установил, что Родченков «самостоятельно распространял препараты спортсменам и тренерам, достоверные свойства которых им не были известны, но впоследствии установленные как допинг».

СК утверждает, что Григорий Родченков уничтожил допинг-пробы спортсменов и обвинив Россию «в реализации некой допинговой программы». Тем самым он якобы скрыл «преступную деятельность в Антидопинговом центре», считает следствие.

«Конкретные факты совершенных им преступлений, связанных с манипуляциями результатами допинг-тестирования спортсменов, устанавливаются в ходе следствия», - резюмировали в СК.

Сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает антидопинговое расследование в отношении российских спортсменов. Поводом для этого послужил доклад специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения допинга в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА. СК РФ также продолжает расследование дела.