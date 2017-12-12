ОКР поддержал решение отправить россиян на Олимпиаду под нейтральным флагом

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержало заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. В Кремле согласились с решением ОКР.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин поддерживает решение Олимпийского собрания. На данный момент Россия имеет 208 лицензий на участие в Играх, однако их количество может серьезно сократиться, так как окончательное решение по спортсмену остается за Международным олимпийским комитетом.

"Мы получили письмо из МОК, где сказано, что они образовали рабочую группу для того, чтобы решить конкретные вопросы участия нашей команды в Олимпиаде. В том числе и все технические вопросы. Мы, в свою очередь, создали команду, которая ориентировочно поедет 15 декабря в Лозанну, чтобы обсудить весь комплекс вопросов", - цитирует "Р-спорт" главу ОКР Александра Жукова.

Ранее, 5 декабря, исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. В связи с этим на Олимпиаду в корейском Пхенчхане допустят только "чистых" спортсменов из России. Выступать они будут под нейтральным флагом и, в случае победы, не услышат родной гимн.