Меркель уходит из политики и отказывается баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с официальным заявлением, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы кабинета министров на следующих выборах в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я готова выполнять обязанности канцлера до конца своего срока», – сказала она. Меркель дала обещание полноценно выполнять свои функции, «чтобы в конце срока полномочий сказать, что что-то получилось».

«Говорю для протокола – я вообще больше не буду занимать должностей в политике», – добавила 64-летняя канцлер.

Помимо этого, Меркель подтвердила, что решила покинуть пост главы «Христианско-демократического союза Германии» (ХДС) и не будет участвовать в партийных выборах, которые должны состояться в декабре 2018 года.

Политик возглавляет партию с 2000 года, правительство – с 2005 года (она стала первой женщиной на этом посту). Отказ Меркель от лидерства означает внутрипартийную гонку за право сменить ее на посту канцлера. В марте 2018 года Меркель избрали на этот пост в четвертый раз подряд.

По данным Bild, решение канцлера связано с потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия ХДС получила на выборах в Гессене лишь 27% голосов.