Меркель посетила Навального в больнице

Канцлер Германии Ангела Меркель приходила в клинику "Шарите" к находящемуся там политику и оппозиционеру Алексею Навальному. Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что данный визит подчеркивает солидарность правительства ФРГ с Навальным.

Российский политолог Марат Баширов заявил в своем канале в Telegram, что этот визит означает, что отравления "Новичком" не было, поскольку спецслужбы не допустили бы государственного лидера в помещение, где есть угроза для его жизни.

Оппозиционный политик Алексей Навальный ранее был госпитализирован в Омске, потеряв сознание в самолете, следовавшем из Томска в Москву. Для лечения позднее он был переведен в немецкую клинику "Шарите".