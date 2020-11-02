В Германии снова заработал карантин по коронавирусу

В Германии с сегодняшнего дня вступили в силу антикоронавирусные ограничения - "мягкий локдаун". Канцлер Ангела Меркель объявила о введении карантина в конце октября, пишет "Ъ".

Для жителей ФРГ встречи вне дома возможны только между членами не более двух домохозяйств, собраться вместе смогут не более десяти человек.

Теперь запрещено устраивать праздники в квартирах. Закрываются ряд предприятий услуг: театры, фитнес-клубы закрываются, а рестораны и кафе будут работать только на вынос.

Продолжат работу образовательные учреждения и детсады, а магазинам и салонам красоты предписано строго соблюдать меры безопасности.

Отметим, что Франция, Англия, Бельгия и Португалия также ввели жесткие ограничения (карантин). В остальных странах Европы сохраняются меры безопасности.