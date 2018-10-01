Суд отказал в досрочном освобождении экс-депутату ЗакСа Нотягу

Смольнинский районный суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении бывшего депутата ЗакСа Вячеслава Нотяга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На прошедшем заседании экс-депутат участия не принят – он находится в областной больнице им. доктора Гааза.

Нотяг был осужден на три года лишения свободы за взятку. Он был обязан выплатить штраф в размере в 1 млн рублей, из которых пока что выплатил 600 тыс. рублей. Его также на три года лишили права занимать государственные должности.

Следствие считает, что Нотяг с июня 2015 года по апрель 2016 года получал от главы строительной компании «Воин-В» взятки по 300 тыс. рублей ежеквартально. Взамен депутат якобы обещал не препятствовать строительным работам компании в Кировском районе при застройке в квартале Ульянка. Общая сумма взяток составила 1,2 млн рублей. Сам депутат свою вину не признал.