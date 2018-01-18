Картина дня: юбилей прорыва блокады Ленинграда, «Зенит» и срок для экс-депутата Нотяга

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стал юбилей прорыва блокады Ленинграда. Первыми это событие осветили «Регнум» (6:30), «Мой район» (7:30) и «Санкт-Петербург.ру» (10:05).

С памятным днем петербуржцев поздравили губернатор Георгий Полтавченко и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Они напомнили, что прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. В этот же день Петербург посетил президент России Владимир Путин. Он принял участие в возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе «Невский пятачок».

Второй заметной темой дня, согласно «Монитору», стали новости о «Зените», который UEFA признал самым прибыльным клубом Европы. Первым об этом написали «Фонтанка.ру» (00:50), «Невские новости» (05:30) и «Мой район» (09:25).

Согласно опубликованному отчету за финансовый 2016 год, сине-бело-голубые заработали 77 млн евро. Большая часть этой суммы была выручена за счет трансферов Халка и Витселя в Китай. На втором месте – английский «Тоттенхэм» с заработком 44 млн евро. Тройку самых прибыльных европейских клубов замкнул «Манчестер Юнайтед» - 34 млн евро.

Третьей важной темой, по данным «Монитора», стал приговор суда экс-депутату ЗакСа Вячеславу Нотягу. Быстрее всех об этом написали Пятый канал (13:10), «Фонтанка.ру» (14:50) и «Мой район» (15:00).

Суд признал бывшего депутата виновным в получении взятки в размере 1,2 млн рублей от гендиректора строительной компании «Воин-В». Ближайшие три года Нотяг проведет в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в размере одного млн рублей и запретили занимать государственные должности на три года.

Самыми оперативными СМИ стали Пятый канал, «Фонтанка.ру» и «Деловой Петербург».