Суд приговорил экс-депутата ЗакСа Вячеслава Нотяга к трем годам тюрьмы

Кировский районный суд Петербурга приговорил экс-депутата Законодательного собрания Вячеслава Нотяга к трем годам тюрьмы. Он признан виновным в получении взятки 1,2 млн рублей от гендиректора строительной компании "Воин-В".

"Суд огласил приговор в отношении Вячеслава Нотяга, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - рассказали в объединенной пресс-службе петербургских судов.

Ближайшие годы Нотяг проведет в ИК строгого режима, ему назначили штраф в размере одного млн рублей и запретили занимать госдолжности на три года.

Беспартийного парламентария задержали в конце апреля 2017 года в клубе «Звезда» на улице Лени Голикова при получении взятки от гендиректора "Воин-В" Олега Глущенко, его фирма занимается реновацией квартала 2а Ульянки.

Нотяг за полтора года шантажа получил от компании 1,2 млн рублей за невмешательство в процесс застройки квартала Ульянка. За эти деньги он обещал не препятствовать стройке и сдерживать активистов. Свою вину депутат не признает, Нотяг назвал обвинения политическим заказом. Подробнее о скандале с Нотягом можно прочесть в большом материале "Санкт-Петербург.ру".