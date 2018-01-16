  • 16 Январь 2018
USD 17.01.2018 56.3878 +0.0309
USD ММВБ 20:17 56.4844  
EUR 17.01.2018 69.0243 +0.2069
EUR ММВБ 20:17 69.1591  
Нефть($) 16.01.2018 69.21 1.35
Нефть(p) 16.01.2018 3902.60 +78.22

Горсуд Петербурга встал на сторону застройщика «Воин-В» в споре с градозащитниками

Автор:


© Фото: Пресс-служба компании «Воин-В»

Темы дня

По мнению активистов, новостройки компании могут перекрыть охраняемую панораму пейзажного парка Александрино.

Во вторник, 16 января, Горсуд Петербурга, вопреки требованиям градозащитников, признал возведение жилых комплексов «Шереметьевский дворец» и «Бенуа-2» у парка Александрино законным, сообщает «Фонтанка».

В феврале 2017 года активистам удалось добиться приостановки строительства в Куйбышевском суде. Градозащитники обосновывали иск тем, что строящие высотки перекроют охраняемую панораму объекта культурного наследия «Усадьба Чернышова И. Г. «Александрино».

Летом прошлого года приостановка строительства еще раз была подтверждена в Горсуде, однако осенью «Воин-В» обратился в суд с просьбой снять это ограничение. В октябре прошлого года Куйбышевский суд удовлетворил это требование, после чего активисты подали апелляционную жалобу. Однако сегодня Горсуд встал на сторону застройщика.

Днем ранее, 15 января, депутат ЗакСа Борис Вишневский заявил, что «Воин-В» ведет работы на объектах вопреки решению суда, при этом 12 января компания снесла деревья в зоне ландшафта, охраняемого ЮНЕСКО. Парламентарий направил срочное обращение прокурору Петербурга и в Госстройнадзор, потребовав остановить работы и наказать виновных.

Компания «Воин-В» славится и другими скандалами. В частности, застройщик дал взятку экс-депутату петербургского ЗакСа Вячеславу Нотягу. «Воин-В» выдавала парламентарию по 300 тыс. рублей каждый триместр в течение 2015 и 2016 годов. За это компании обещали не мешать в реновации квартала Ульянка.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Мебельный интернет-магазин lifemebel.ru — купить мебель с доставкой по России.

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в январе

    Январские праздники закончились, а это говорит о том, что свободного времени становится чуточку меньше. Тем не менее, мы нашли для вас несколько прекрасных событий, на которые непременно захочется сходить.

    читать далее →

    Греться, радоваться, пить: согревающие новогодние напитки в Петербурге

    Северная столица — идеальное место, что справить рождественские праздники. Однако холод и ветер делают свое дело, после чего хочется уюта и тепла. Мы нашли для вас самые гроговые и глинтвейные места в Петербурге, в которые непременно захочется вернуться.

    читать далее →

    Когда нет снега: где покататься на коньках в Петербурге

    Снег не спешит радовать жителей города на Неве. А кататься очень хочется, особенно на коньках. Потому мы собрали для вас лучшие крытые катки в разных частях города. Наслаждайтесь!

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    ЧМ-2018: как воспользоваться бесплатным транспортом?

    Во время проведения Чемпионата мира по футболу в России для болельщиков будут доступны бесплатные авиабилеты, билеты на специальные бесплатные поезда и автобусы, а также предусмотрен бесплатный проезд по платным трассам. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно сделать, чтобы с минимальными затратами посетить матчи ЧМ-2018.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Проверено на себе: выбираем квартиру в новостройке

    Главный редактор «Санкт-Петербург.ру» Анна Носик и корреспондент Михаил Грачев прикинулись молодой семейной парой и прошли весь путь поиска подходящей квартиры. Свой опыт мы вложили в подробную и четкую инструкцию, с которой вы можете смело отправляться покупать квартиру мечты.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Фотоистория: как праздновали Новый год в центре Ленинграда в 1937 году

    «Санкт-Петербург.ру» вместе с автором неформальных путеводителей по Петербургу Мариной Ждановой вспоминает о том, что происходило на площади Урицкого 80 лет назад.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.01.18
    Изготовление предвыборных печатных агитационных материалов для выборов президента РФ 18 марта 2018 года
    28.12.17
    Что такое экологический сбор и утилизация отходов
    28.12.17
    Тренды в фотографии в 2018 году — какие снимки будут на пике популярности?
    25.12.17
    Используем инновационные отделочные материалы
    14.12.17
    В какой зарубежной стране выгодно иметь квартиру?
    14.12.17
    Текстовый портал Great Lyrics — тексты любимых песен больше не нужно долго искать
    11.12.17
    Что нужно знать начинающему майнеру о криптомайнинге
    07.12.17
    Небанальный интернет: что есть в сети необычного?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram