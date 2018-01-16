Горсуд Петербурга встал на сторону застройщика «Воин-В» в споре с градозащитниками

Во вторник, 16 января, Горсуд Петербурга, вопреки требованиям градозащитников, признал возведение жилых комплексов «Шереметьевский дворец» и «Бенуа-2» у парка Александрино законным, сообщает «Фонтанка».

В феврале 2017 года активистам удалось добиться приостановки строительства в Куйбышевском суде. Градозащитники обосновывали иск тем, что строящие высотки перекроют охраняемую панораму объекта культурного наследия «Усадьба Чернышова И. Г. «Александрино».

Летом прошлого года приостановка строительства еще раз была подтверждена в Горсуде, однако осенью «Воин-В» обратился в суд с просьбой снять это ограничение. В октябре прошлого года Куйбышевский суд удовлетворил это требование, после чего активисты подали апелляционную жалобу. Однако сегодня Горсуд встал на сторону застройщика.

Днем ранее, 15 января, депутат ЗакСа Борис Вишневский заявил, что «Воин-В» ведет работы на объектах вопреки решению суда, при этом 12 января компания снесла деревья в зоне ландшафта, охраняемого ЮНЕСКО. Парламентарий направил срочное обращение прокурору Петербурга и в Госстройнадзор, потребовав остановить работы и наказать виновных.

Компания «Воин-В» славится и другими скандалами. В частности, застройщик дал взятку экс-депутату петербургского ЗакСа Вячеславу Нотягу. «Воин-В» выдавала парламентарию по 300 тыс. рублей каждый триместр в течение 2015 и 2016 годов. За это компании обещали не мешать в реновации квартала Ульянка.